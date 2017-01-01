Суд арестовал экс-"министра" оккупированного Крыма

Экс-"министр" Крыма на судебное заседании прибыл не под конвоем, а на собственном авто.

Петр Михальчевский. Соцсети

Херсонский суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц бывшему "министру" оккупированного Крыма Петру Михальчевскому.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик, сообщает 112 Украина.

Михальчевский на судебное заседании прибыл не под конвоем, а на собственном авто и со своей женой.

Он не признает себя виновным и настаивает на том, что никаких действий по причинению вреда Украине он не совершал и в референдуме в Крыму участия не принимал.

Прокурор просил для Михальчевского избрания более жестокого пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога. Сторона защиты настаивала на том, что Михальчевский скрываться не будет, поэтому необходимости выбирать именно такую меру пресечения нет.

Ранее сотрудники СБУ задержали в Киеве первого "министра здравоохранения" аннексированного Крыма Петра Михальчевського.

Во время обыска в его квартире был найден российский паспорт и удостоверение министра.

Его подозревают в государственной измене, санкция статьи предусматривает 15 лет за решеткой.