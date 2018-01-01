Суд арестовал координатора С14

Сергей Мазур отправлен под домашний арест до 18 сентября.
Такое решение в среду приняла судья Голосеевского райсуда Киева Наталья Чередниченко, сообщается на странице С14 в Facebook.
Ранее правоохранители вручили Мазуру подозрение и обыскали его квартиру по делу о разгроме табора, которое произошло в апреле.
Мазур отправлен под домашний арест до 18 сентября.
Напомним, 21 апреля активисты C14 разогнали табор ромов на Лысой горе в Голосеевском районе Киева. В полиции заявили, что расследуют уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса - "Умышленное повреждение имущества путем поджога" и "Хулиганство".
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