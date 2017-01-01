Суд избрал меру пресечения экс-"замминистра спорта" оккупированного Крыма

В Херсоне горсуд решил, что бывший "чиновник" должен находиться под стражей.

В Херсоне суд арестова экс-"чиновника" оккупантов adm.zt.court.gov.ua

В субботу, 3 февраля, в Херсоне городской суд избрал меру пресечения бывшему "заместителю министра спорта" оккупированного Российской Федерацией Крыма

Горсуд решил, что экс-"чиновник" должен содержаться под стражей, написал зампрокурора Автономной Республики Крым Александр Удовиченко на своей странице в Facebook.

"… суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым и избрал бывшему "заместителю министра спорта" в псевдоправительстве Аксенова ("председатель совета министров" Крыма Сергей Аксенов — Ред.) меру пресечения в виде содержания под стражей. До этого ему было сообщено о подозрении в государственной измене", — отметил он.

Ранее сообщалось, что украинские правоохранители на админгранице с Крымом задержали экс-"замминистра спорта" (занимал должность с апреля 2015 года по май 2016-го, по данным сайтов оккупантов, тогда на посту был Виталий Романов) захваченного полуострова, он ехал на материковую часть нашей страны для оформления биометрического паспорта.