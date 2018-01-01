Суд над Рубаном: появилась реакция Порошенко

Президент приказал главе СБУ проконтролировать "дело Рубана" лично.

Президенту доложили о небывалой «террористической угрозе для украинцев» из-за Рубана. "Униан"

Президент Петр Порошенко приказал главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку лично проконтролировать расследование дела

"Я прошу генерала Грицака взять под свой личный контроль, даже не прошу, а приказываю генералу Грицаку взять под свой личный контроль расследование этого дела", — сказал глава государства.

В свою очередь Грицак доложил, что Рубан в составе преступной группы готовил масштабные террористические акты не только в Киеве, но и в других городах Украины. "Преступная деятельность этой группы документировалась нами в течение длительного времени. Благодаря этому удалось установить множество деталей подготовки этого преступления. Хочу сообщить, что уровень террористической угрозы для украинцев был самый большой со времен независимости", — заявил он.

Порошенко поблагодарил всех правоохранителей, которые имеют отношение к операции.

Ранее Рубан впервые прокомментировал свое задержание. По его словам, из него делают "террориста №1", а "операция была спланирована офицером с позывным "Кедр".

Ранее СМИ сообщали, что Владимиру Рубану сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Напомним, 8 марта замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, ссылаясь на неофициальные данные, писал, что на Донбассе на контрольном пункте въезда-выезда был задержан Владимир Рубан, который под видом переселенца пытался провезти через линию разграничения большое количество оружия, оно было спрятано в мебели.