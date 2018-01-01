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Суд наложил арест на имущество Труханова и его заместителя

Сегодня, 17:29

Кроме того, мера пресечения для мэра Одессы осталась неизменной.

Труханов
Геннадий Труханов "24 канал"
Соломенский районный суд вынес постановление об аресте имущества одесского градоначальника Геннадия Труханова и его первого заместителя Павла Вугельмана.

Такое сообщение в понедельник, 26 февраля, опубликовал портал INSIDER со ссылкой на собственные источники.

Согласно обнародованным данным, постановление было принято судом "несколько суток назад".

Арестовано будет все имущество Труханова и Вугельмана, указанное ими в электронных декларациях, кроме 200 тысяч гривен наличными, которые мэр задекларировал по состоянию на 1 апреля минувшего года.

Согласно э-декларации за 2016 год, сам Труханов имеет относительно немного недвижимости. В частности, он оформил на себя дом площадью 73,4 квадратных метра и квартиру площадью 131,8 квадратных метра.

Однако члены семьи мэра (мать и дочь) обладают земельными участками площадью в 681 квадратный метр и 26 970 квадратный метр, а также жилыми домами площадью 179 квадратный метр м и 45,7 квадратный метр.

В свою очередь, на Павла Вугельмана "записана" квартира площадью 39 квадратных метра и Mercedes-Benz S-класса 2006 года выпуска. На его супругу "записан" Range Rover Sport 2015 года выпуска.

Немногим позднее стало известно о том, что коллегия судей Апелляцинного суда Киева не стала изменять мэру Одессы меру пресечения, сообщает портал "LIGA.net".

Напомним, 15 февраля Геннадия Труханова отпустили на поруки народного депутата от БПП Дмитрия Голубова.
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Украина, суд, Геннадий Труханов, Павел Вугельман, арест
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