Суд отказался признать потерпевшим журналиста, покалеченного на военных учениях в Кривом Роге

Военные признаны невиновными.

Суд отказался возобновить расследование дела в отношении военных в связи с ранением журналиста Вячеслава Волка в прошлом году на военных учениях в Кривом Роге инструктором-волонтером Игорем Петренко.

Журналиста также отказалась признавать потерпевшим, сообщает УНИАН.

После ранения Волка парализовало. Было возбуждено два уголовных дела: против инструктора и против военных, которые пригласили его на обучение. Второе дело почти сразу закрыли, не усмотрев нарушения в действиях силовиков.

Защита журналиста попыталась возобновить расследование через суд, считая виновными именно военных, которые не позаботились о безопасности, однако Центрально-городской районный суд Кривого Рога однако доводы защиты Волка не учел.

Инцидент произошел в июле 2017 года. Во время военных учений в Кривом Роге оператор местного телеканала Вячеслав Волк получил огнестрельное ранение в шею - пуля повредила шейный позвонок, был раздроблен спинномозговой канал.



Поначалу следствие склонялось к версии случайного выстрела, но после проведенных экспертиз выстрел сочли умышленным. Инструктора обвинили по статьям "Умышленное нанесение тяжелых телесных повреждений" и "Незаконное обращение с оружием". "Совершить выстрел неумышленно из этого оружия, учитывая ее конструктивные особенности, невозможно", - заявлял зампрокурора.

Сам инструктор настаивает, что выстрел был случайностью. При этом он не может объяснить, где взял боевой пистолет, на который у него не было разрешения.

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