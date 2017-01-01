Суд отправил в СИЗО фигуранта "дела 2 мая" в Одессе россиянина Мефедова

Россиянин Мефедов арестован до 18 января 2018 года.

Ранее одесский Приморский районный суд отменил меру пресечения в виде содержания под стражей Мефедова, но сегодняшним решением россиянина вновь арестовали, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мера пресечения отменена с целью дальнейшего обмена (Мефедова) на украинских военнослужащих и других лиц, незаконно удерживаемых на территории преступных формирований (в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей)", — отметили в прокуратуре.

Ранее СМИ сообщали о том, что суд Одессы отменил меру пресечения россиянину Мефедову, якобы для обмена на удерживаемых в ОРДЛО украинцев.

Напомним, в ходе беспорядков 2 мая в Одессе погибли 48 человек и 247 пострадали.

Столкновения в центре города вспыхнули ближе к вечеру 2 мая между болельщиками ФК "Черноморец" и "Металлист", клубы которых играли в Одессе, и пророссийскими сторонниками антимайдана, пришедшими помешать провести ультрас марш "За единую Украину" с Куликового поля. В районе Соборной площади гремели взрывы, были слышны выстрелы, обе стороны бросали друг в друга камни.