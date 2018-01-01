Суд принял решение относительно соцгарантий чернобыльцам

Согласно решению, пострадавшим от аварии на ЧАЭС возвращены льготы.

Чернобыльцам вернули соцгарантии УНИАН

Конституционный суд Украины признал неконституционной отмену и ограничение льгот пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы и восстановил соответствующие социальные гарантии.

"Конституционный суд Украины, исходя из содержания статьи 16 Основного Закона, отмечает, что обязанность государства по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы обуславливает предоставление особого статуса гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы", - сказано на официальном сайте КСУ.

Судьи Конституционного суда приняли решение, что отмена льгот для пострадавших в результате аварии на ЧАЭС является нарушением прав людей. Следствием этого стало снижение уровня социального обеспечения чернобыльцев и фактический отказ государства от своих обязательств, которые предусмотрены для граждан данной категории статьей 16 Конституции Украины.

Таким образом внесенные в 2014 году изменения в закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" признаны неконституционными и утратили силу.

Напомним, ранее Конституционный суд Украины признал конституционным депутатский законопроект №6773 об отмене депутатской неприкосновенности.

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