"Суд" в оккупированном Крыму рассмотрит возможность выпустить Балуха по УДО

Защита украинского активиста подала соответствующего ходатайство в "суд".

Балух свою вину не признал crimeahrg.org

В Железнодорожном районном "суде" Симферополя 25 июня запланировано проведение "судебного заседания", на котором будет рассмотреноходатайство защиты об условно-досрочном освобождении голодающего в СИЗО украинского активиста Владимира Балуха

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" в Facebook.

"Балух свою вину не признал. Судья при повторном рассмотрении вновь проигнорировала доказательства невиновности украинца и факты фальсификации доказательств в деле против него… В отношении Балуха дела имеют явные признаки политического преследования. Начало заседания в 11 часов", - говорится в сообщении.

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Напомним, в январе в Крыму подконтрольный оккупантам Раздольненский "райсуд" признал Владимира Балуха виновным в незаконном хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения, а также уплате штрафа в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тысяч гривень).

В марте на полуострове подконтрольный РФ Верховный "суд" Крыма изменил приговор активисту, "судья" исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, после чего украинца приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тысяч рублей. Позже Балух начал голодовку.

В отношении украинца также было начато второе дело из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. Наш соотечественник, в свою очередь, заявляет, что это Ткаченко напал на него.

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