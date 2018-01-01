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Суд восстановил Амосову в должности ректора университета имени Богомольца

Сегодня, 18:37

Амосова вернулась к исполнению своих обязанностей.

Амосова
Суд удовлетворил жалобу Екатерины Амосовой УНИАН
Решением суда Екатерина Амосова восстановлена на должности ректора Национального медицинского университета им. А. Богомольца.

При этом Окружной административный суд Киева удовлетворил жалобу Амосовой и остановил действие соответствующего приказа Министерства здравоохранения, сообщает пресс-служба университета.

При этом Амосова вернулась к исполнению своих обязанностей ректора НМУ, сказано в сообщении.

Напомним, 20 февраля Министерство здравоохранения сообщило об отстранении Амосовой от исполнения обязанностей ректора Национального медицинского университета им. Богомольца.

В Минздраве пояснили, что это связано с тем, что в этом университете не состоялся лицензионный интегрированный экзамен "Крок 1. Стоматология", запланированный на 20 февраля во всех учреждениях высшего образования, которые готовят врачей-стоматологов. По данным министерства, это произошло из-за отсутствия договора между Центром тестирования, который является единственной уполномоченной на проведение лицензионных экзаменов "Крок" организацией, и Национальным медицинским университетом им. Богомольца.

25 февраля на сайте университета появилось заявление о бессрочной забастовке студентов и работников НМУ в связи с "беспрецедентным, грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения в независимость и самоуправляемость НМУ им. Богомольца".
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Екатерина Амосова, Национальный медуниверситет, суд
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