Суд восстановил Амосову в должности ректора университета имени Богомольца

Амосова вернулась к исполнению своих обязанностей.

Суд удовлетворил жалобу Екатерины Амосовой УНИАН

При этом Окружной административный суд Киева удовлетворил жалобу Амосовой и остановил действие соответствующего приказа Министерства здравоохранения, сообщает пресс-служба университета.

При этом Амосова вернулась к исполнению своих обязанностей ректора НМУ, сказано в сообщении.

Напомним, 20 февраля Министерство здравоохранения сообщило об отстранении Амосовой от исполнения обязанностей ректора Национального медицинского университета им. Богомольца.

В Минздраве пояснили, что это связано с тем, что в этом университете не состоялся лицензионный интегрированный экзамен "Крок 1. Стоматология", запланированный на 20 февраля во всех учреждениях высшего образования, которые готовят врачей-стоматологов. По данным министерства, это произошло из-за отсутствия договора между Центром тестирования, который является единственной уполномоченной на проведение лицензионных экзаменов "Крок" организацией, и Национальным медицинским университетом им. Богомольца.

25 февраля на сайте университета появилось заявление о бессрочной забастовке студентов и работников НМУ в связи с "беспрецедентным, грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения в независимость и самоуправляемость НМУ им. Богомольца".