Суд вынес решение по делу Рубана

Вносить залог подсудимому не разрешили.

Скриншот видео с youtube.com

Шевченковский районный суд города Киева вынес решение по ранее задержанному , которого обвиняют в организации покушения на первых лиц страны.

"Применить к Рубану содержание под стражей без права залога сроком на 60 дней", — заявил судья.

Подозреваемый имеет право обжаловать данное решение.

Ранее Рубан впервые прокомментировал свое задержание. По его словам, из него делают "террориста №1", а "операция была спланирована офицером с позывным "Кедр".

Также 9 марта появилась реакция президента Петра Порошенко по "делу Рубана". Глава государства приказал главе СБУ проконтролировать расследование лично.

Напомним, 8 марта замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, ссылаясь на неофициальные данные, писал, что на Донбассе на контрольном пункте въезда-выезда был задержан Владимир Рубан, который под видом переселенца пытался провезти через линию разграничения большое количество оружия, оно было спрятано в мебели.

Позднее в сети появилось видео обыска, который проводился накануне у руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.