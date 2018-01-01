Суд вынес решение по Рубану

Подозреваемому сообщили о новом подозрении по статье 109.

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Апелляционный суд Киева оставил без изменений приговор: главу Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" оставили под стражей еще на 60 суток без права на залог.

Решение суда зачитал судья Виктор Глиняный, пишет Громадське.

Кроме того, Рубану еще 15 марта сообщили о новом подозрении по статье 109 (заговор о совершении насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти), заявил прокурор на заседании Апелляционного суда Киева 20 марта.

Также Рубана подозревают в подготовке к посягательству на жизнь государственных и общественных деятелей по предварительному сговору лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112), подготовке к теракту (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258), содействии "ДНР" (ч.1 ст. 258-3) и незаконном обращении с оружием по предварительному сговору лиц (ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 263).

Ранее народный депутат Надежда Савченко заявила, что готова взять Рубана на поруки. Комментируя обвинения Рубана в перевозке оружия на подконтрольную Украине территорию, Савченко отметила: "Создавать легенду - не значит совершать действие".

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко совместно с Владимиром Рубаном готовили террористический акт в Верховной Раде с использованием боевых гранат.

Как сообщалось, 8 марта на Донбассе на контрольном пункте въезда-выезда был задержан Владимир Рубан, который под видом переселенца пытался провезти через линию разграничения большое количество оружия, оно было спрятано в мебели.

После задержания Владимиру Рубану сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Однако позднее стало ясно, что все намного серьезнее: Рубану инкриминируют подготовку покушения на первых лиц государства, в том числе на президента Петра Порошенко.

9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для Владимира Рубана, главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус". По решению суда, его будут держать в следственном изоляторе в течении двух месяцев без права залога.