Суд вынес решение по Рубану

Подозреваемому сообщили о новом подозрении по статье 109.
Решение суда зачитал судья Виктор Глиняный, пишет Громадське.
Кроме того, Рубану еще 15 марта сообщили о новом подозрении по статье 109 (заговор о совершении насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти), заявил прокурор на заседании Апелляционного суда Киева 20 марта.
Также Рубана подозревают в подготовке к посягательству на жизнь государственных и общественных деятелей по предварительному сговору лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112), подготовке к теракту (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258), содействии "ДНР" (ч.1 ст. 258-3) и незаконном обращении с оружием по предварительному сговору лиц (ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 263).
Ранее народный депутат Надежда Савченко заявила, что готова взять Рубана на поруки. Комментируя обвинения Рубана в перевозке оружия на подконтрольную Украине территорию, Савченко отметила: "Создавать легенду - не значит совершать действие".
Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко совместно с Владимиром Рубаном готовили террористический акт в Верховной Раде с использованием боевых гранат.
Как сообщалось, 8 марта на Донбассе на контрольном пункте въезда-выезда был задержан Владимир Рубан, который под видом переселенца пытался провезти через линию разграничения большое количество оружия, оно было спрятано в мебели.
После задержания Владимиру Рубану сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.
Однако позднее стало ясно, что все намного серьезнее: Рубану инкриминируют подготовку покушения на первых лиц государства, в том числе на президента Петра Порошенко.
9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для Владимира Рубана, главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус". По решению суда, его будут держать в следственном изоляторе в течении двух месяцев без права залога.