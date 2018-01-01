Суд запретил украинцам отказываться от ID-паспортов по религиозным убеждениям

Решение вынесла коллегия Кассационного административного суда.

Паспорта старого образца и ID-карточки zn.ua

Представители Кассационного административного суда Верховного Суда признали незаконным отказываться от получения карт удостоверения личности (ID-карточек) по религиозным убеждениям вместо паспортов.

"Сегодня Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда отказал в удовлетворении иска", - сообщили представители пресс-службы суда журналистам портала "Українські новини".

Согласно обнародованным данным, исковое заявление было рассмотрено Верховным Судом как образцовое дело. Соответственно, вынесенное решение является обязательным и подлежит выполнению во всех аналогичных судебных спорах.

Верховный Суд открыл производство по данному делу 15 февраля – после того, как получил соответствующее представление Житомирского окружного административного суда о законности отказа граждан от ID-карточек. Иск в суд в ноябре минувшего года подала жительница Коростеня, что на Житомищине Наталья Дегтярь.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине запретили оформлять паспорта-"книжки".