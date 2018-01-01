Супрун объяснила причину вспышки кори в Украине

В стране проходит растаможивание качественная бельгийская вакцина.

УНИАН

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала вспышку кори в Украине , которой за последнюю неделю заразились 1070 человек.

По ее словам, эпидемия вызвана низким охватом вакцинации населения.

"В Украину уже поступило 800 тысяч доз вакцины против кори. Это бельгийская, качественная вакцина. Сейчас она находится в процессе растаможивания. Но в поликлиниках и больницах вакцина есть. Поэтому обязательно вакцинируйтесь. Та вспышка кори, которая происходит имеет только одну причину - низкий охват вакцинации у населения", - сказала Супрун.

Наиболее заметные очаги заболевания, сообщили в Минздраве, находятся в Волынской, Львовской, Закарпатской, Черниговской, и Киевской областях. С начала года по Украине заболели корью почти 12 тысяч человек, большая часть из них - 7157 человек - дети.

Известный детский врач Евгений Комаровский ранее отмечал, что низкий уровень вакцинации и отсутствие коллективного иммунитета угрожает масштабными эпидемиями.

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