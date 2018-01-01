Супрун пояснила, почему холодная вода и мороженное не охлаждают в жару

Министр развенчала очередной миф.

Глава Минздрава Ульяна Супрун заявила, что холодная вода и мороженное не помогут охладиться в жаркую погоду. Она подчеркнула, что не нужно использовать эти продукты для получения прохлады "из середины".

"Холод, который нам передаст 100 грамм мороженого, несущественный – ведь мы весим десятки килограмм. Зато оно даст нам энергию, а значит – тепло. Приятные ощущения от мороженого связаны, прежде всего, с его вкусом", - написала она в Facebook.

Министр подчеркнула, что холодная вода поможет утолить жажду, но прохладнее организм от этого не станет.

"Чтобы почувствовать прохладу, нам следует охладить кожу, а не желудок. А кожа охлаждается, когда из нее испаряется влага, например, пот", – отметила глава Минздрава.

По словам Супрун, экспериментально доказано, что тело реагирует на холодную воду уменьшением потоотделения, а следовательно – хуже охлаждается и сохраняет тепло. Она посоветовала в жаркую погоду просто увеличить количество употребляемой жидкости.

Напомним, ранее Супрун порекомендовала не оставлять детей в жару без присмотра в автомобиле.

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