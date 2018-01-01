Супрун предложила курс по борьбе с эпидемией туберкулеза в Украине

Министр отметила, что дополнительные знания о болезни помогут эффективно с ней бороться.

Супрун предложила медикам пройти онлайн-курс для ознакомления с туберкулезом

Глава Минздрава Ульяна Супрун сообщила об открытии на министерской платформе нового учебного онлайн-курса: "Инфекционный контроль по туберкулезу для работников первичной медико-санитарной помощи".

"Этот курс является частью программы повышения квалификации для работников первички, однако участие могут принять все желающие. В курсе запланированы видеолекции, рекомендации по учебной литературе и много полезных ссылок", - написала чиновница в Facebook.

Министр подчеркнула, что почти каждый четвертый случай туберкулеза в Украине – это мультирезистентный туберкулез, который не поддается лечению традиционными препаратами. И по количеству больных с такой формой туберкулеза наша страна является одним из мировых лидеров.

"Дополнительные знания о болезни – один из эффективных путей борьбы с ней", – подытожила Супрун.

Согласно информации сообщения, за последние 5 лет разработаны и протестированы различные модели оказания амбулаторной помощи больным туберкулезом. Однако еще предстоит много работы, чтобы эти модели заработали полноценно.

Напомним, в Одесской области педиатру с открытой формой туберкулеза стало плохо во время приема детей. Медик, по приблизительным подсчетам, могла заразить почти тысячу малышей

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