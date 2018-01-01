Супрун рассказала, как нужно общаться с ребенком, чтобы научить его не сдаваться

Вера, отметила Супрун, дает мощный заряд мотивации для новых свершений.

Глава министерства здравоохранения Ульяна Супрун советует поощрять малыша к развитию и практиковать общение, основанное за взаимоуважении.

"Путь к цели начинается с детства. А именно с умения быть усердным, настойчивым, сфокусированным на задачах и ни за что НЕ сдаваться. Большую роль в том, чтоб ребенок научился этим навыкам, играют родители. Прежде всего - своей искренней верой в то, что ребенку все удастся. На детей влияет настроение родителей - если ребенок чувствует, что мама с папой верят в нее, то она также будет иметь больше сил и энергии осуществить задуманное", - написала Супрун на своей странице в Facebook.

Вера, отметила Супрун, дает мощный заряд мотивации для новых свершений. Остается только не дать этой вере угаснуть со временем.

"Часто даже взрослые останавливаются на полпути к цели. Чтобы помочь ребенку не сдаваться - научите его воспринимать проблемы, как временные препятствия и задачи, которые надо выполнить. И помогайте учиться на ошибках", - советует чиновник.

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Ранее глава Минздрава рассказала о влиянии сладкого на работу человеческого мозга.

Напомним, Супрун объяснила, почему при боли в горле можно не отказываться от мороженого. Замороженные фруктовые соки помогают успокоить воспаление, отметила и.о. министра здравоохранения.

Также Супрун, опираясь на сведения врача, назвала ряд мифов о боли в спине. По ее словам, в частности, неправдой является необходимость лечиться хондропротекторами, уколами и капельницами.

Кроме того, и.о. главы Минздрава развенчала миф о гормональной контрацепции, а также рассказала, чем опасны для здоровья смартфоны и планшеты.

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