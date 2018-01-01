Супрун рассказала, когда пациентам придется оплачивать услуги врачей

По направлению семейного врача пациент пойдет уже к другому специалисту, и тогда прием будет оплачен.

Украинцам придется оплачивать услуги врачей 62iNFO.ru

Исполняющая обязанности министра здравоохранениязаявила о том, что в рамках медицинской реформы женщины смогут обращаться к гинекологам без направления бесплатно, однако после направления семейного врача ситуация меняется.

"Прием гинеколога будет бесплатным. На первичном звене сейчас есть семейные врачи, педиатры и терапевты. Со следующего года будем добавлять. На первичном звене женщина может пойти к гинекологу без направления", — сказала она в эфире "Сніданку з 1+1".

Супрун отметила, что по направлению семейного врача пациент пойдет уже к другому специалисту, и тогда прием будет оплачен другими способами.

2 апреля начался первый этап медицинской реформы, когда все украинцы должны подписать декларацию с семейным врачом — "страховой полис" каждого пациента с конкретным списком услуг.

Супрун заявила, что наличие большого количества вопросов к медреформе и определенное непонимание процессов — нормальное явление. Она призвала людей пользоваться сайтом Минздрава для получения информации.

Напомним, ранее Супрун заявила о том, что врачебная практика сможет приносить доход до 100 тысяч гривен в месяц.