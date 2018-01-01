Сутки в АТО: боевики применили артиллерию, среди военных есть раненые

Огонь против украинских защитников открывали 47 раз.

Боевики в зоне АТО совершили 47 обстрелов. InfoKava.com

За прошедшие сутки, 29 апреля, боевики в зоне АТО совершили 47 обстрелов позиций украинской армии. В результате один украинский воин получил ранение, еще один – боевую травму.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, на Луганском направлении противник вел огонь по укреплениям ВСУ вблизи Причепиловки из запрещенной минскими соглашениями 122-мм артиллерии, а в районе Новозвановки – из 82-мм минометов.

Кроме того, агрессор применил минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и зенитную установку в Новгородском, а стрелковое оружие – дважды в Станице Луганской.

На донецком направлении из 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреляли защитников Авдеевки и Шахты "Бутовка".

Также из различных видов пехотного вооружения – гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – огонь велся по опорным пунктам ВСУ вблизи Марьинки, Водяного, Павлополя, Красногоровки, Каменки, Опытного, Песков, Широкиного, Невельского и Лебединского.

В районе Водяного агрессор задействовал противотанковый ракетный комплекс.

Ранее разведка сообщила важные данные о российских наемниках на Донбассе. Россия отправила в зону АТО преступников, пообещав им амнистию за преступления в РФ.

Напомним, в середине апреля разведка доложила, что боевики "ДНР" начинают готовить "пушечное мясо" из школьников. Согласно имеющимся данным, все подается под соусом "военно-патриотического воспитания молодежи".

Ранее МИД Украины призвал страны-партнеры увеличить давление на Россию из-за российской агрессии на Донбассе.

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