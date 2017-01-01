Свидетели рассказали о вероятной причине смерти Леонида Каденюка

Каденюк ежедневно пробегал 10 километров.

Леонид Каденюк ушел из жизни в возрасте 67 лет locals.md

Первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк ушел из жизни в возрасте 67 лет. До последнего дня он был активным, а смерть его постигла во время утренней пробежки.

Космонавт каждый день начинал со спорта — бег был любимым занятием космонавта. Он уверял, что именно это позволяет ему быть в отличной форме и каждый день выходил утром на пробежки, говорится в сюжете ТСН.

Поскольку жил на Печерске, где очень плотная застройка, ему приходилось оббегать дома и набирать свои привычные 10 километров. По словам свидетелей, именно на пробежке ему вдруг стало плохо. "Скорая" приехала меньше, чем за 10 минут, однако спасти мужчину не успели.

"Для нас это внезапное событие, которое нас просто ошарашило. Леонид Константинович — очень активная и спортивная личность, любил прогулки, занимался спортом", — потрясена коллега Мария Адамчук. Свидетели говорят, что у Каденюка не выдержало сердце.

Напомним, Леонид Каденюк умер в Киеве в парке Царское Село, ему было 67 лет. Он один раз летал в космос и за полет получил звание Героя Украины.