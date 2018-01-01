Свиной грипп в Одессе: медики сделали важное заявление

Умершему на прошлой неделе ребенку назначили неправильное лечение.

На прошлой неделе в Одесской области умер полуторогодовалый ребенок: как сообщалось – от свиного гриппа. Окончательные исследования показали, что штамм H1N1 в организме малыша действительно был.

Однако смерть спровоцировал не грипп, а так называемый синдром Рея. Это острое опасное состояние, которое обычно возникает после лечения вирусной лихорадки ацетилсалициловой кислотой.

Кто назначил больному ребенку этот препарат, в какой дозировке его давали девочке родители, определяет специально созданная комиссия.

Как сообщалось, у девочки была температура 39 градусов. Врачи рекомендовали госпитализацию, но в больницу ребенка привезли лишь на следующий день.

Как сообщалось, в Японии разработали препарат для борьбы с гриппом за сутки. Ученые убеждены, что это настоящий прорыв в лечении опасного вируса.