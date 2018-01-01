"Своих не бросаем". В Украину вернули десатника-"афганца", пропавшего 30 лет назад в Афганистане

Данная история практически вопиет о своей будущей экранизации украинскими кинематографистами.

Вернувшийся десантник facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua

Украинца Игоря Белокурова, бывшего десантника , пропавшего без вести во время советской войны с Афганистаном более тридцати лет назад и недавно найденного учеными, доставили на родину.

Соответствующее сообщение опубликовали в социальной сети Facebook представители Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Как только данная новость (о Белокурове – "Главред") всколыхнула интернет, ветераны афганской и российско-украинской войн немедленно решили помочь бывшему прапорщику десантно-штурмового батальона вернуться на родину. Была сформирована поисковая группа "Пернач". Решение было таким: если это действительно наш солдат, то при любых обстоятельствах вернуть его домой. Ведь десант своих не бросает", – говорится в посте.

Другие подробности операции по возвращению Белокурова в Украину представители Десантно-штурмовых войск держатся в тайне.

Белокуров, который в Афганистане принял имя Амредин, вернулся на свою родную Волынь, где и встретил родных и близких.

Десантник в 1988-м неподалеку от афганского города Кандагар был захвачен в плен в результате нападения боевиков на колонну войск Советской армии. В дальнейшем он принял ислам и продолжал жить в Афганистане. На его "малой Родине" − в волынском селе Новая Глуша – в 2008-м родственники установили символическую могилу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во Львове прошел яркий парад десатников-участников боевых действий в Донбассе.

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