"Свой, особый говор". В "ДНР" студентов заставят изучать "донецкий диалект"

По мнению авторов проекта, "на Донбассе есть огромное количество слов, которые не понятны жителям других территорий."
Такую информацию обнародовал находящийся под контролем террористов портал "ДАН".
По словам "заведующего кафедрой русского языка ДонНУ" и одного из руководителей проекта Вячеслава Теркулова, будет начата разработка долгосрочной темы "Донецкий региолект".
"В рамках работы мы планируем собрать корпус русских текстов для научных исследований, потом проведем этимологический, лексический и грамматический анализ собранного материала", – сказа он.
Теркулов также отметил, что основную работу по сбору материалов для исследования будут проводить непосредственно студенты через общение с людьми разных возрастов (до 20 лет, 20-40, 40-60 лет и старше) − ради сравнения динамики развития "местного говора".
"Потом мы хотим составить словарь донецкого региолекта. Не секрет, что у в частности "тремпель", "тормозок". Нас также интересуют неофициальные городские наименования, например, Щетинино – Щетка, Южный вокзал – Яма", – резюмировал он.
Напомним, ранее в мессенджере Telegram появились стикеры с боевиками "Л/ДНР".