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Священники УПЦ МП шокировали жестоким отношением к собакам: фото

Сегодня, 20:24

Сотрудники церкви закрыли животных в вольерах, наполненных холодной водой.

вапролджэ
У священников нет сострадания к собакам Фото: Facebook/Юлия Исаева
В Киеве на территории Храма всех святых УПЦ МП, расположенного в парке "Победа", после сильного ливня залило часть двора, на котором располагаются вольеры с собаками.

"Церковники убивают своих собак! Вода стоит по грудь! Просила в церкви всех забрать оттуда собак, но меня послали! Животные гниют в воде под замком!" – сообщила об инциденте в Facebook киевлянка Юлия Исаева.

Девушка отмечает, что клетки, где священнослужители держат собак, расположены на низменности, поэтому после сильного дождя животные вынуждены стоять по грудь в воде. По словам очевидицы, собаки скулят, будто просят выпустить их из водного плена, однако сотрудники УПЦ МП мольбы животных о помощи игнорируют.

вапролджэ
Фото: Facebook/Юлия Исаева

Напомним, в пределах православного монастырского компекса Киево-Печерской лавры священнослужители УПЦ (МП) организовали выставку, на которой экспонировались снимки президента РФ Владимира Путина.

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Теги:  
УПЦ МП, церковь, собаки, животные, вода
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