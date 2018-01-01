Сын Авакова переехал в элитный жилой комплекс на Печерске, фото

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1 / 2 Высотка на бульваре Леси Украинки 7А. Фото: Аркадий Манн/Страна

Александр Аваков покинул ЖК "Альпийский" ради высотки в центре столицы.

Александр Аваков, сын главы МВД Украины Арсена Авакова, переехал в элитную высотку на Печерске.

Как сообщает издание Страна, в открытом госреестре прав на недвижимое имущество 29-летний Александр Аваков значится владельцем 6-комнатной квартиры (375 кв.м) и нескольких парковочных мест в столичном ЖК "Альпийский" на Протасовом Яру.

Однако в ЖК "Альпийский" сын министра внутренних дел не живет. Его часто видят в доме по адресу бульвар Леси Украинки, 7А: это многоквартирный элитный дом в самом центре столицы, в пяти минутах от станции метро "Печерская" и в десяти минутах ходьбы до улицы Крещатик. Аренда 1-комнатной квартиры здесь стартует от 14 000 грн/месяц.

"Часто встречаю его в лифте, - говорит жительница высотки на Печерске. - Воспитанный, всегда здоровается. Его ждет водитель под домом всегда. Ни разу не наблюдала, чтоб он пешком приходил".

Издание отмечает, что, скорее всего, эту квартиру сын чиновника снимает, ибо данных о ней нет в выписках из госреестра прав на недвижимость ни у Авакова-младшего, ни у его отца.

Напомним, в конце прошлого года суд снял арест с имущества сына Авакова и назначил новое разбирательство.