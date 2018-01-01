Сын избитого иностранцами на рынке в Киеве пенсионера рассказал об отце: фото

Мужчина уверяет, что пострадавший всю жизнь посвятил украинской армии.

Семен Санников посвятил свою жизнь армии Фото: Facebook/Александр Санников

Избитый группой иностранцев на рынке возле станции метро "Лесная" в Киеве пенсионер , который вступился за женщин, - это полковник в отставке 64-летний Семен Санников.

"Всю жизнь, что я помню, отец погружался в повышение своих профессиональных качеств, что не могло не сказываться на семье. Но я точно знаю кто мой отец, – профессионал, которых можно пересчитать по пальцам. Мой отец отдал армии жизнь. И это не громкие слова, это факт. Взамен государство ему не дало за это ничего: ни жилья, ни социальной защиты", - рассказал о нем в Facebook сын Александр Санников.

По его словам, сейчас его отец работает в Национальной академии Национальной Гвардии Украины и является доцентом кафедры военных специальных дисциплин: занимается подготовкой кадров, в том числе для сил ООС.

Сын заверил, что его отец не мог не вступиться за женщину, поскольку является офицером со всей ответственностью, которую дает "это высокое звание".

Напомним, 26 мая на рынке возле станции метро "Лесная" в Киеве группа иностранных торговцев одного из киосков побила военного пенсионера, который вступился за женщину с детьми. Мужчине сломали нос.

Позже в связи с инцидентом на рынке произошли столкновения после того, как активисты начали громить там грузинские киоски.

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