"Табор уходит прочь". Националисты объявили о рейдах по местам сколения ромов:фото

Как всегда, представители организации С14 объявили о своих планах публично и во всеуслышание через Facebook.

Участники праворадикальной националистической организации С14 будут проводить рейды против "цыган" (лиц ромской национальности")

Такое сообщение опубликовал представитель С14 Сергей Мазур на собственной странице в социальной сети Facebook.

"Ци..не снова оккупировали Лысую гору. На этот раз их еще больше. Как и их мусора. "С14" с "Муниципальной стражей" вместе с представителями РГА Голосеево раз предъявили ультиматум – оставить − территорию парка до ЗАВТРА (до 21 апреля — "Главред"). В случае невыполнения этого требования их уже по-другому попросят уйти. В рамках закона. В прошлый раз ци..ны убрались мирно. Надеемся, что так же будет и в этот раз. […] Планируем регулярные рейды против вышеупомянутых представителей. Будем ловить "на горячем" и требовать у полиции, чтобы никто из нарушителей не избежал ответственности. Попрошайничество, воровство, срач разве норма? Касту неприкасаемых пора развенчать и наказать по заслугам", — призывает активист С14",— написал Мазур, присовокупив к посту фотографии из парка парк Лысая Гора в Голосеевском районе Киева, где расположился ромский табор.

Напомним, ранее в Сети порадовались избиению в киевском троллейбусе ромов-карманников.