"Таких в Афганистане резали". Адвокат рассказал подробности конфликта с Найемом

По словам адвоката, в конфликте на Бессарабке имела место провокация со стороны нардепа.

Адвокат рассказал детали конфликта с Мустафой Найемом Фото: Информатор

Адвокат Игорь Синиченко, представляющий интересы оппонентов Мустафы Найема в дорожном конфликте, возникшем в центре Киева, рассказал свою версию событий.

По его словам, изначальный конфликт между водителями Honda и Gelandewagen на дороге действительно имел место, но являлся пустяковым.

"Там не было ничего критичного. Ситуация не требовала того, чтобы кто-то кого-то подрезал или пытался остановить, как было сделано народным депутатом. В итоге же вышло так, что парламентарий сначала перегородил ребятам дорогу, вынудил их остановиться и затем начал их оскорблять", — утверждает Синиченко.

По его словам, Найем якобы угрожал чеченским юношам, рассказывая о своих связях в высших эшелонах власти. Испугавшись этих угроз водитель и пассажир Mercedes'а позвонили брату (речь идет о Магомед-Амине Саитове. — ред.).

"Когда он приехал, депутат начал говорить ребятам, что они чурки малолетние и таких, как они, в Афганистане резали. Размахивал депутатской корочкой, заявлял, что с Аваковым он в хороших отношениях, и добьется того, что всех накажут", — рассказал Синиченко "Стране" версию стороны защиты.

В трактовке адвоката, на Бессарабке якобы имела место провокация со стороны Мустафы.

"Никто не говорит, что случившийся конфликт — что-то хорошее, наоборот. Но это не означает, что нардеп имеет право вести себя неподобающим образом, а когда ему дали по лицу, бежать жаловаться. Наши клиенты ему ничего не сломали, более того — на съемках с камер видеонаблюдения видно, как он бегал за Магомед-Амином и пытался его провоцировать. Получается, что Найем сам спровоцировал ситуацию, а когда получил отпор — повел себя недостойно. И теперь начинает гнобить ребят всеми государственными инструментами", — заявляет адвокат Синиченко.

Он уверяет, что в истории 30 апреля нет никакой политики, но с самого начала ситуацию вокруг ЧП искусственно нагнетают и придают ей "безумный национальный окрас".

"Есть видео, где Мустафа бегает за Магомедом... Человек просто боится этого депутата теперь. Но он вскоре появится перед следствием, и надеемся, что оно во всем разберется объективно. Наша оценка случившегося: физический конфликт спровоцировал нардеп, который к тому же сломал палец одному из ребят. Функция депутата – создавать и соблюдать законы, а не насаждать свои традиции и провоцировать ситуации", — заявил адвокат чеченцев.

Напомним, адвокат пострадавшего Алина Самалец заявляла в зале суда об угрозах в адрес ее подзащитного и требовала заключения обвиняемых под стражу.

Ранее брат пострадавшего Маси Найем рассказал, что нардепу стало хуже, у него второй день держится температура.

Как ранее сообщалось, Найема прооперировали, а нападавшим объявили о подозрении в преступлении. Пострадавший нардеп отметил, что главный подозреваемый в нападении на него уже покинул Украину, затем эту информацию подтвердили и в столичной прокуратуре. Позднее в интернет "залили" полное видео драки.

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