"Такого не было даже в России". Савченко объявила бессрочную голодовку из-за продления ареста

Согласно решению суда, нардеп пробудет за решеткой, как минимум, до сентября.

Надежду Савченко оставили в тюрьме до сентября comments.ua

Шевченковский районный суд Киева 13 июля продлил на два месяца арест народному депутату Украины Надежде Савченко

"Я оглашаю бессрочную голодовку. Я такого беспредела не видела даже в российском суде", - цитирует Савченко Интерфакс-Украина.

Нардеп возмутилась, что ее адвокатам не позволили должным образом вести защиту во время судебного заседания.

После вынесения решения Савченко сказала, что не хочет покидать здание суда, пока не получит текст решения, а также вызвала полицию, чтобы заявить о совершении преступления. Она также указала, что отказывается от любых осмотров медицинскими сотрудниками СИЗО СБУ и пенитенциарной службы.

Ранее Шевченковский суд Киева объявил перерыв в заседании по продлению меры пресечения Надежды Савченко из-за сообщения о заминировании.

Напомним, нардепа подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к терактам и к насильственной смене власти. 23 марта в Киеве суд постановил взять ее под стражу без права внесения залога.

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