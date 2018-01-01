Танки, "Грады", зенитки. В Минобороны сказали, где в Луганске боевики сосредоточили технику и вооружение

В юго-восточной части захваченного города, в частности, находятся буксируемые гаубицы.

В луганском аэропорту боевики сосродоточили танки lug-info.com

захваченном Луганске боевики сосредоточили семь танков, столько же реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", самоходных гаубиц и зенитных ракетных комплексов.

На объекте также находятся буксируемые гаубицы, рассказал спикер Минобороны по вопросам АТО, полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге, ссылаясь на данные Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"… в юго-восточной части Луганска на территории аэродрома, боевики вооруженных формирований Российской Федерации сосредоточили по семь единиц танков Т-72, реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", единиц самоходных гаубиц 2С1, зенитных ракетных комплексов 9К35 и десять единиц буксируемых гаубиц различной модификации", — отметил он.

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