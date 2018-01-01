"Тазы и ведра вместо ванной". Стало известно, на каких улицах Киева отключат горячую воду

Какое-то время солидному числу киевлян придется обходиться без горячего водоснабжения.

КиевВласть

В Киеве в период с 17 апреля по 30 апреля нынешнего года сразу на нескольких улицах будет временно отсутствовать горячая вода − из-за проведения плановых гидравлических испытаний теплосетей.

Такое сообщение в понедельник, 17 апреля, опубликовала пресс-служба Соломенской райгосадминистрации.

Согласно обнародованным данным, список улиц, на которых отключат горячую воду выглядит следующим образом – улица имени Митрополита Василия Липковского; улица Стадионная; улица имени Патриарха Мстислава Скрипника; улица имени Кудряшова; улица Механизаторов; улица Соломенская; улица Курская; улица Ереванская; улица имени Юлиуса Фучика; улица Уманская; улица имени Нищинского; улица Богдановская; улица Шовкуненко; улица Волгоградская; улица Вадима Гетьмана; улица Преображенская; улица Златопольская; улица Андрея Головко; улица Огородная; улица Выборгская; улица имени Николая Голего; улица имени Татьяны Яблонской; улица Металлистов; улица Академика Янгеля; улица Борщаговская; улица Гарматная; улица Докучаевская; Чоколовский бульвар; Воздухофлотский проспект; проспект Лобановского; проспект Победы. повреждения на сетях и ликвидировать их в межотопительный период.

Напомним, ранее в Киеве объявляли о самом масштабном за всю историю города отключении воды.