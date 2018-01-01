Тела найдены в месте проживания. В штабе АТО сообщили о гибели морпехов ВСУ

Тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали.

В штабе АТО сообщил о гибели украинских военных gs.sloboda.net

Выясняются причины гибели морских пехотинцев , тела которых были обнаружили в доме, где они временно проживали.

"Представителями военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины и Национальной полиции Украины выясняются причины и подробности происшествия относительно гибели военнослужащих отдельной бригады морской пехоты. По предварительной информации, тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали", — сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

В сообщении отмечается, что в рамках следствия открыто уголовное производство.

Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине покончил с собой 27-летний военнослужащий воинской части А-0998.