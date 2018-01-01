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Телефонные хулиганы "заминировали" штаб-квартиру "Киевстара"

Сегодня, 17:30

Правоохранителям пришлось эвакуировать все четыре офисе комплекса мобильного оператора. 

Киевстар
Персонал штаб-квартиры мобильного операторы организованно покинул комплекс Голос народу
Основной офис мобильного оператора "Киевстар" в столице эвакуировали из-за полученного от неизвестного телефонного сообщения о заминировании комплекса.

Как передает УНИАН, штаб-квартира "Киевстар" расположена по улице Дегтяревская, 53А возле станции метро "Берестейская". Правоохранителям пришлось эвакуировать все четыре офисе комплекса мобильного оператора. 

По предварительным данным, взрывоопасных предметов в комплексе не обнаружено.

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Ранее полиция начала расследование по факту ложного сообщения о минировании Криворожского городского совета в воскресенье, 1 июля.

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Теги:  
Украина, Киев, Киевстар, комплекс, офис, заминирование
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