Телеканал UA:Перший в долгах, как в шелках: прекращено вещание УТ-1 в нескольких городах

Государство не имеет возможности выделить телеканалу деньги на уплату долгов.

Пока что в некоторых городах канал не доступен Status Quo

Государственный телеканал отключат в Белополье, Виннице, Днепре, Изюме, Киеве, Ковеле, Одессе, Тернополе и Чернигове. Потому что у государства нет денег оплатить накопившиеся у УТ-1 долги - телеканал должен около 75,12 млн грн.

На сайте телеканала заявили, что в распределении расходов государственного бюджета Украины на 2018 год в бюджете выделят для Национальной общественной телерадиокомпании Украины сумму в 776 млн грн. Однако НСТУ заявляет, что этих выделенных из бюджета денег не хватит на полное погашение долгов и обеспечение деятельности UA:Перший.

"Для оплаты всех трансляций НСТУ необходимо 340 млн грн в год, однако выделено и предусмотрено в паспорте бюджетной программы только 51 млн грн (т.е. чуть более 1/7 необходимого - ред.)", - утверждается на сайте.

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Напомним, ранее государственный телеканал UA:Перший накосячил, опубликовав карту Украины без Крыма, за что поплатился своим постом один из редакторов сайта.

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