"Теперь должен жить 100 лет". На Львовщине у зрелой пары родилась девочка: видео

Девочка Анна-Мария родилась с весом почти 4 килограмма и ростом 56 сантиметров.

У зрелой пары родилась девочка Скриншот

Во Львовской области у зрелой семейной пары родился здоровый ребенок — счастливые родители дождались девочку.

При этом матери новорожденной — 50 лет, а для 60-летнего отца это первый ребенок, говорится в сюжете СТБ.

"Были у нас случаи и 40 лет, и 42, и 45, но 50 — это впервые. Мы путем кесарева сечения родили красивую, здоровую девочку Анну-Марию, весом 3900 и ростом 56", — рассказала заведующая отделением Старосамборской больницы Орися Бронецкая.

"Теперь я должен жить 100 лет — другого варианта нет. Только, может, сына родить", — шутит отец девочки.

Напомним, самой пожилой матерью в Украине стала жительница Чернигова Валентина Подвербная. В 2011 году она родила дочку Анну-Марию , тогда ей было 65 лет.