Тепло и дождь. В Укргидрометцентре спрогнозировали погоду в Киеве на выходных

Завтра в столице осадки не ожидаются, днем может быть до +20 градусов.

В Киеве на выходных ожидается дождь 1zoom.ru

В Киеве на выходных — 14-15 апреля — температура воздуха может достигнуть 20 градусов со знаком плюс.

В воскресенье ночью и днем ожидается дождь, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

По его данным, в субботу осадки не прогнозируются, ночью температура составит +4… +6 градусов, а днем — 18… 20 со знаком плюс.

В воскресенье ночь может быть немного теплее — +8… +10 градусов, а днем так же, как и в предыдущий день, — +18… +20. На выходных ветер ожидается юго-восточный, 3-8 м/c.

Ранее этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. По его словам, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.