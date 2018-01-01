Тепло и дождь. В Укргидрометцентре спрогнозировали погоду в Киеве на выходных

Завтра в столице осадки не ожидаются, днем может быть до +20 градусов.
В воскресенье ночью и днем ожидается дождь, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.
По его данным, в субботу осадки не прогнозируются, ночью температура составит +4… +6 градусов, а днем — 18… 20 со знаком плюс.
В воскресенье ночь может быть немного теплее — +8… +10 градусов, а днем так же, как и в предыдущий день, — +18… +20. На выходных ветер ожидается юго-восточный, 3-8 м/c.
Ранее этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. По его словам, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.