Тепло, снижение температуры, дожди. Синоптик рассказала о погоде в Киеве до конца недели

В столице завтра возможен небольшой дождь, предупредила эксперт.

В Киеве 27 числа дожди временно снизят температуру воздуха, спрогнозировала синоптик УНИАН

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве до конца текущей недели — 23-29 апреля — будет тепло.

Только 27 числа дожди временно снизят температуру воздуха на 2-5 градусов, говорится в сообщении эксперта в Facebook.

"… 25 апреля есть вероятность небольшого дождя… Температура воздуха в столице ночью +7 +9 градусов, днем завтра будет тепло, около 20 градусов", — отмечается в сообщении.

В Киеве 27 числа дожди временно снизят температуру воздуха, спрогнозировала синоптик Скриншот с facebook.com/tala.didenko

Ранее этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram