Теракт против Мосийчука в Киеве: названы организатор и исполнитель

Злоумышленники использовали для подготовки преступления гараж в одном из кооперативов, отметил первый замглавы СБУ.

В Киеве теракт против Игоря Мосийчука организовал ГРУшник, сообщили в СБУ УНИАН

Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко заявил, что теракт возле телеканала "Эспрессо" в Киеве против народного депутата Игоря Мосийчука организовал неустановленный сотрудник главного управления генштаба вооруженных сил России.

Исполнителем преступления является украинец Александр Григорян, рассказал чиновник на брифинге в столице, пишет УНИАН.

"Представитель ГРУ и соучастники использовали для подготовки теракта против Мосийчука гараж в одном из кооперативов. Там обнаружили оружие и взрывчатку. Мятник (Михаил, один из фигурантов дела — Ред.) — задержан. Другие объявлены в розыск и сообщено о подозрении заочно. Могут быть другие соучастники", — отметил Кононенко.

По его словам, "ГРУшник ездил в Украину по поддельному украинскому паспорту, изготовленному специально для теракта против Мосийчука". "Цель — посеять хаос, спровоцировать усиление противостояния. Но нужен был именно Мосийчук. Почему — расскажем позже", — анонсировал первый замглавы СБУ.

Также чиновник подробно рассказал о группе лиц, подозреваемых в причастности к совершению теракта. "Ими оказались граждане Украины: Григорян Александр Феликсович (11.07.1974 года рождения, уроженец Азербайджана, зарегистрированный в городе Покров Днепропетровской области); Лысак Игорь Николаевич (05.08.1980 года рождения, уроженец Волынской области, зарегистрированный в городе Киеве)", — заявил Кононенко.

В настоящее время оба находятся на территории России. Также "в группу лиц, причастных к совершению теракта, входил Мятник Михаил Анатольевич — 2.06.1981 года рождения, уроженец и житель города Киева, а также другие, пока неустановленные лица, среди которых — гражданин РФ".

"… организатор преступления — неустановленное лицо мужского пола представитель Главного управления Генштаба ВС РФ, прибывший из РФ в Украину и находившийся в период с 9.09 по 11.09 2017 года и с 10.10 по 13.10 2017 года с целью организации знакомства между Лысаком и Григоряном и постановки задач", — добавил он.

Первый зампредседателя спецслужбы заявил, что Григорян проводил мероприятия по рекогносцировке (осмотру) местности вблизи расположения телеканала и нескольких других объектов в местах вероятного появления Мосийчука.

"Совместно с Лысаком Григорян изготавливал и приводил в действие самодельное взрывное устройство… Григорян 5 сентября 2017 года въехал на территорию Украины с территории оккупированного Крыма автомобильным транспортом. После совершения преступления 5 ноября 2017 года он пешком пересек админграницу с Крымом. В настоящее время он находится на территории РФ", — сообщил чиновник.

"Лысак отвечал за приобретение приборов для совершения преступления, оснащение мопеда самодельным взрывным устройством, доставку и установку его на место совершения преступления", — сказал Кононенко и отметил, что после совершения преступления 28 октября 2017 года Лысак уехал в Беларусь с дальнейшим переездом в РФ.

Замглавы ведомства заявил, что Мятник совместно с Григоряном и Лысаком изготовил самодельное взрывное устройство и оснастил им мопед. "Он использовал несколько гаражных боксов в одном из кооперативов города Киева, где накануне совершения преступления неоднократно находились его сообщники", — добавил он.

Напомним, вечером 25 октября 2017 года возле редакции телеканала "Эспрессо" на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека, среди них Мосийчук и политолог Виталий Бала. Два человека погибли — охранник нардепа и бывший полицейский, который проходил мимо.