Теракт в Кабуле. Стало известно, когда в Украину доставят тела погибших украинцев

Есть опасения, что еще могут быть жертвы среди украинцев.

Теракт в Кабуле Reuters

Тела граждан Украины, погибших из-за террористического акта в столице Афганистана Кабуле , будут доставлены в Украину 23-24 января, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"По состоянию на сегодня, все же, подтверждено, что 7 украинцев погибло. Завтра и послезавтра будем их тела доставлять в Киев", — сказал Климкин в эфире крымскотатарского телеканала ATR.

Он назвал нападение исламистов на гостиницу, в которой находились иностранцы, и в частности украинцы, ужасным террористическим актом.

"Определенные опасения, что еще есть жертвы среди украинцев, у нас есть, но очень надеемся, что в течение ближайших часов будем это знать", — добавил Климкин.

Напомним, 20 января 2018 года в Кабуле вооруженные люди напали на отель "Интерконтиненталь".

По официальным данным, погибли 18 человек, в том числе 14 иностранцев, однако афганские СМИ сообщают о более чем 40 жертвах.

В результате теракта погибли семь граждан Украины.