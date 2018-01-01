Тернополь шокирован загадочной смертью младенца после прививки: видео

Медики пока не могут назвать причину трагического инцидента.

Шестимесячной Олесе утром вкололи вакцину, а днем ребенок умер. Фото: zt-rada.gov.ua

В Тернополе скоропостижно скончалась шестимесячная девочка Олеся. Накануне утром ребенку сделали в больнице прививку АКДС , и уже после обеда карета скорой помощи привезла ребенка в реанимацию в состоянии клинической смерти.

"Вся вакцина от дифтерии — индийского производства. Одна ампула рассчитана на 10 инъекций вакцин. Есть вакцину уже 10 лет. За это время никаких жалоб от родителей не было. Только наблюдалось незначительное покраснение", — цитирует сестру медицинского кабинета прививок Наталью Гаевскую тернопольское издание 0352.ua.

Медики уверяют, что перед вакцинацией ребенка осматривал врач и противопоказаний не выявил. Мать подписала все необходимые документы, предоставив согласие на прививку.

"В больницу девочку довезли в состоянии клинической смерти. Реанимировать ее не смогли. Как нам уже известно, ребенок не имел противопоказаний к прививке. Еще в январе находилась на стационарном лечении с бронхитом. Но перед вакцинацией прошла соответствующий медосмотр. Педиатр вместе с мамой подписали соответствующее разрешение на прививку", — говорит замдиректора по амбулаторно-поликлинической работе Тернопольской городской детской коммунальной больницы Владимир Кучма.

Уже проведено вскрытие тела девочки, однако окончательный вердикт о причинах смерти судмедэксперты еще не вынесли. Мама и бабушка ребенка отказываются от комментариев. Близкие семьи рассказывают, что мама малышки находится в шоковом состоянии. Женщина десять лет лечилась, чтобы забеременеть и через шесть месяцев потеряла ребенка.

"Причиной смерти полугодового ребенка, который умер после прививки в Тернополе, стала острая дыхательная недостаточность, гипоксемия. Ребенок задохнулся. Что повлекло удушье — установит экспертиза", — отметил начальник Нацполиции Тернопольщины Александр Богомол.

Медики заявили, что результаты экспертизы и точная причина смерти шестимесячной Олеси будет названа через несколько месяцев.

Напомним, ранее Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно заблокировала применение в стране болгарской вакцины против туберкулеза. Причиной послужила смерть младенца в Сумской области после инъекции.

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