Тернопольских копов за танцы под песню Газманова отправят в зону АТО

Причем они не постеснялись станцевать под одну из самых непопулярных газмановских песен в Украине - "Офицеры".

Олег Газманов Delfi

В Тернополе полицейских, которые танцевали в ресторане под песню "Офицеры" одиозного российского исполнителя Олега Газманова , планируется отправить в зону АТО.

Соответствующую информацию опубликовал портал "ZIK" со ссылкой на начальника Главка Нацполиции по Тернопольской области Александра Богомола.

По его словам, во время празднования дня рождения в ресторане одна из женщин заказала украинскую вариант песни, однако в итоге прозвучал газмановский оригинальный вариант. "Действительно неприятный случай. Люди порой ошибаются. Работники, которые, кстати, являются участниками АТО, достойно не вышли из ситуации и не решили конфликт. Работники поняли свою ошибку и 31.03.2018 вместе со сводным отрядом едут на два месяца в зону АТО для несения службы", - заявил Богомол.

К слову, публичное исполнение песен Газманова официально запрещено в Тернополе депутатами городского совета.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Олег Газманов в Донецке похвастался подарком от боевиков "ДНР".