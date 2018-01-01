Террористы "ДНР" изобрели фейк по поводу сбития украинскими силовиками вертолета с европейцами

В фантазиях, очевидно, донецкие боевики ограничивать себя не собираются.

Минобороны Украины Минобороны Украины

Террористы из группировки "ДНР" осуществили очередной фейк-"вброс ", заявив, что украинские силовики якобы готовят провокацию против делегации комитета Евросоюза по вопросам политической безопасности.

Такую версию озвучили в пресс-службе "министерства госбезопасности ДНР". Якобы украинские силовики планируют сбить с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" вертолет с европейской делегацией на борту – "для последующего обвинения ЛНР и ДНР".

Операцию якобы планируется совершить с 13 по 15 июня – когда члены делегации прибудут на территорию прифронтовых районов по приглашению президента Украины Петра Порошенко − ради тщательного изучения гуманитарной ситуации на Донбассе.

Напомним, ранее в Сети поглумились над очередным фейком боевиков.

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