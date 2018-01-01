Террористы "ДНР" изобрели фейк по поводу сбития украинскими силовиками вертолета с европейцами

В фантазиях, очевидно, донецкие боевики ограничивать себя не собираются.
Такую версию озвучили в пресс-службе "министерства госбезопасности ДНР". Якобы украинские силовики планируют сбить с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" вертолет с европейской делегацией на борту – "для последующего обвинения ЛНР и ДНР".
Операцию якобы планируется совершить с 13 по 15 июня – когда члены делегации прибудут на территорию прифронтовых районов по приглашению президента Украины Петра Порошенко − ради тщательного изучения гуманитарной ситуации на Донбассе.
Напомним, ранее в Сети поглумились над очередным фейком боевиков.
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