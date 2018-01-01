"Терроризм и политический шантаж": действия боевиков на Донбассе грозят миру вторым Чернобылем

Украина настаивает, чтобы вопрос затопления шахт был внесен во все переговорные группы.

Затопление боевиками радиоактивной шахты может стать вторым Чернобылем.

Возможное затопление боевиками шахты "Юнком" на Донбассе влечет за собой серьезную угрозу для экологической безопасности не только Украины, но и соседних стран.

"Планами боевиков обескуражены не только эксперты-атомщики, но и международные организации, ответственные за безопасность в регионе", – заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак после заседания Комитета парламентского ассоциации Украина-ЕС в Страсбурге, пишет пресс-служба ведомства.

Украина настаивает, чтобы этот вопрос был внесен во все переговорные группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Кроме того, Киев выступает за допуск представителей миссии ОБСЕ для осуществления экологического мониторинга на "Юнкоме".

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"То, во что "играют" боевики, является ничем иным, как терроризмом и политическим шантажом, который ставит под угрозу самое дорогое, что есть у человека – его жизнь. Это за пределами нормального человеческого восприятия. Наша общая с международным сообществом задача – не допустить радиационной катастрофы", – заявил он.

По его словам, ситуация с "Юнкомом" – "ужасный пример того, что экологические проблемы действительно не имеют карт и границ".

Причем на неподконтрольных территориях, кроме "Юнкома", есть еще 35 неработающих шахт, затопление которых только углубит уже имеющий экологический кризис на Донбассе, добавил Семерак.

Он напомнил, что в прошлом году ОБСЕ провела предварительный мониторинг экологической ситуации. Тогда эксперты утверждали, что затопление этих шахт может влиять на состояние подземных вод не только по всей территории Донецкой и Луганской областей, но и за их пределами.

Также последующее затопление шахт может влиять на уровень грунтовых вод, вызвать проседание грунтов. А это в свою очередь грозит привести к разрушению промышленных и инфраструктурных объектов, газо- и водопроводов.

Напомним, в течение 18 апреля боевики обстреляли позиции ВСУ 50 раз, двое украинских воинов ранены.