The Washington Post: Война в Украине более разрушительная, чем вы думаете

Треть всех медицинских объектов всех медицинских учреждений Донбасса была повреждена. Но были ли больницы мишенью? "Главред" публикует полный перевод статьи американского издания.

Уже пятый год длятся боевые действия на Донбассе. Более десяти тысяч людей были убиты в этом непрекращающемся конфликте, из них 2800 были мирными жителями. Почти два миллиона человек превратились во внутренне перемещенных лиц, оставшиеся подвергаются риску в своих домах.

Сегодня война в Донбассе - один из худших в мире гуманитарных кризисов, причем регулярные атаки происходят с обеих сторон Донецкой и Луганской областей. До войны в этом компактном, сильно урбанизированном и промышленно развитом регионе проживали почти 15 процентов населения Украины (6,6 миллиона человек) и обеспечивали 16 процентов валового внутреннего продукта страны.

Теперь это зона войны. И в наших исследованиях документально подтверждено, что, поскольку его больницы и медицинские учреждения разрушены - возможно, даже целенаправленно - его граждане лишены базовых медицинских услуг, что является повторением аналогичного, хотя и большего по масштабам, кризиса в Сирии.

Так что же произошло в Украине?

Давайте окинем быстрым взглядом произошедшее. В 2014 году Украина разделилась на желающих урепить связи с Россией и тех, кто склонялся к Европе и НАТО. В Киеве в ходе так называемой революции на Майдане проевропейские силы свергли русскоязычного клептократа, президента Украины Виктора Януковича.

Реакция на Донбассе, регионе, граничащем с Россией и состоящем из этнических русских и украинцев, была разнообразной. Подстрекаемые Россией сепаратистские силы начали воевать с украинскими военными, вскоре получив подкрепление от резервных частей российской армии. Это противостояние нанесло ущерб базовой инфраструктуре Донбасса, особенно больницам и клиникам, что затрудняет предоставление правительством основных услуг, таких как здравоохранение.

Как мы проводили наши исследования

Комбатанты часто нападают на больницы. [В аналогичных ситуациях] в Сирии правозащитные организации и Совет Безопасности ООН осудили такие атаки, как нарушения международного права. Атаки на больницы Украины замечает меньше наблюдателей, хотя с 2014 по 2016 год ВОЗ задокументировала 33 подобных нападения.

В рамках более масштабного исследования мы составили список 247 официальных больниц и клиник на Донбассе. Затем мы изучили доклады ООН, расследования неправительственных организаций, центральные новости Украины и России, а также печатную прессу Донецка и Луганска для сбора доказательств ущерба, нанесенного инфраструктуре здравоохранения с 2014 по 2017 год. Мы гео-расположили все конкретные сообщения о повреждениях, устраняя дубликаты.

В рамках более крупного исследования мы составили список 247 зарегистрированных больниц и клиник в Донбассе. Затем мы рассмотрели доклады ООН, расследования неправительственных организаций, центральные новостные сообщения в Украине и России, а также газеты Донецка и Луганска для подтверждения ущерба от инфраструктуры здравоохранения с 2014 года по 2017 год. Мы провели геолокализацию всех конкретных сообщений об ущербе, вычеркивая дубликаты.

Мы обнаружили, что треть всех медицинских объектов всех медицинских учреждений Донбасса была повреждена

Как вы можете видеть ниже, полученная в результате геолокационная база данных демонстрирует закономерности в разрушении сооружений системы здравоохранения.

Сделав поправку на множественные удары, мы обнаружили, что 82 медицинских объекта - треть всех находящихся в Донбассе - сообщали об ущербе. Это гораздо больше той цифры, которую называла ВОЗ. Тем не менее, повреждение инфраструктуры не показывает потерь среди медицинского персонала или потери транспортных средств. Он также не показывает сколько серьезный ущерб понесли местные жители в виде разрушенного жилья, отсутствия доступа к отоплению, электричеству и чистой воде. Оставшиеся жители вынуждены рисковать даже ради получения базовой медицинской помощи.

Насколько это неожиданно? Атаки на медицинские учреждения совершались намеренно?

В большой войне безопасных мест нет. Конфликт на Донбассе часто описывается как "гибридная война", нечто подобное захвату Россией Крыма "зелеными человечками". Это слишком ошибочное утверждение.

Да, поначалу это было стычкой между силами безопасности Украины и местными ополченцами-сепаратистами, укрепленными российскими наемниками. Но к концу 2014 года в боевых действиях участвовало большое количество войск, в том числе и солдатами регулярной армии РФ, оснащенных бронетехникой и артиллерией.

Большая часть ущерба, нанесенного здравоохранению, произошла во время самых тяжелых боев, до февраля 2015 года. С тех пор ущерб ограничивается благодаря соглашениям о прекращении боевых действий. Инфраструктура здравоохранения наиболее пострадала там, где она располагалась вблизи самых тяжелых боев. Вдали от фронта мы не нашли повреждения медицинским учреждениям.

Сопоставление наших данных показывает, что атаки, которым подвергались медицинские учреждения, сосредоточены в Донецке и его окрестностях; вдоль линии разграничения, где фронт стабилизировался после февраля 2015 года; и вокруг города Славянск, который был оккупирован сепаратистскими силами, но позже отбит украинскими войсками. Вдоль побережья Азовского моря успехи российских войск и сепаратистов привели к скоплению нападений вблизи Мариуполя. В северолуганской и западнодонецкой областях велось мало ожесточенных боев, соответственно, и урон был небольшим.

Были ли больницы мишенью?

Множество медучреждений на Донбассе были разрушены. Но было ли это преднамеренным ущербом, или только сопутствующим? Для этого в качестве подсказок нам послужило изучение видов применявшегося вооружения.

В гражданской войне в Сирии тяжелые воздушные бомбардировки уничтожили огромное количество инфраструктуры. Напротив, в боях на Донбассе применялась обычная артиллерия, тяжелые минометы и реактивные системы типа печально известной системы "Град". Из подобных вооружений с закрытых позиций невозможно целиться в конкретные здания. Те, кто их использует, часто не могут видеть цель — поэтому, в уничтожении конкретного здания такое оружие будет успешным только при использовании в достаточном количестве, оставив после себя много сопутствующего урона.

Некоторые медицинские пункты, возможно, были атакованы с применением вооружений с прямой наводкой и меньшей дальностью: таких как как танки, противотанковые ракеты или гранатометы. Изучив как рассказы очевидцев, так и следы от разрывов на фотографиях разрушенных объектов здравоохранения, мы обнаруживаем, что повреждения похожи на те, которых мы ожидали бы от обстрела артиллерийскими снарядами или ракетами.

Похоже, что больницы были скорее побочным ущербом, чем целями

Когда военные цели используются для атак и обороны, трудно сделать вывод, какая сторона повредила окружающую гражданскую инфраструктуру. В заслуживающих доверия докладах задокументировано, что обе стороны размещали войска в больницах или вели стрельбу из больниц, размывая границы между комбатантами и гражданским населением

В других конфликтах судебная экспертиза фрагментов или неразорвавшихся боеприпасов помогает определить тип боеприпасов, используемых для нападения на больницы — что облегчает выводы о том, с какой стороны было нападение и какими были цели. Но в войне на Донбассе обе стороны в основном используют одно и то же оружие, что затрудняет вывод, какая из сторон атаковала медицинские учреждения.

Являются ли нападения на медицинские учреждения преднамеренными? Наша предварительная экспертиза показывает, что они не были мишенью. Они, похоже, понесли побочный урон и пострадали от обеих сторон. Чтобы сделать выводы об ответственности, пришлось бы использовать сложные данные с открытым исходным кодом и методы, используемые для анализа сирийского военного ущерба.

Независимо от того, кто несет ответственность за это, боевые действия нанесли ущерб не только службам здравоохранения, но и другим гражданским объектам, таким, как дома, школы и избирательные участки, убивая, пугая людей и заставляя их покидать свой дом. Если Украина не сможет обеспечить необходимые услуги, война подорвет легитимность государства и затруднит достижение примирения, даже после окончания конфликта.