Тимошенко в прямом эфире назвала ложью данные о ее прогулах парламентских заседаний: видео

Лидер фракции утверждает, что представители президента манипулируют информацией.

Тимошенко обвинила Герасимова в манипуляциях Скриншот YouTube

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что опубликованная в журнале "Новое время" информация о нардепах-прогульщиках не соответствует действительности.

В прямом эфире телеканала ICTV нардеп попыталась доказать главе фракции БПП Артуру Герасимову безосновательность его заявлений.

Нардеп от пропрезидентской фракции привел данные о прогулах народных депутатов, опубликованные в журнале "Новое время" на основе результатов исследований организации Комитета избирателей Украины. Лидерами неправдивой информации и манипуляций в статье названы Юлия Тимошенко и лидер фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко.

"Я хочу спросить, насколько же уже надо не уважать людей, не уважать себя, чтобы вот такую грязь практически гнать. Человек пришел поговорить не про дело, а начал как раз с это дискредитации. Это первый раз, когда лидер фракции большинства сам лично работает, так называют у нас, порохоботом", - заявила она.

Тимошенко попросила у Герасимова журнал и, сотрясая им в воздухе, заявила, что рейтинг заведомо ложный, поскольку, согласно его данным, самыми правдивыми политиками названы президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.

Герасимов заявил, что рейтинг составлен на основе публичных данных, которые каждый может проверить на официальных сайтах. В ответ Тимошенко сказала, что ранее Комитет избирателей Украины возглавлял Александр Черненко, который в 2014 году прошел в Верховную Раду от БПП.

Напомним, ранее Тимошенко, которая ранее дважды отказалась объяснять, откуда взялись десятки тысяч долларов на оплату лоббистов в США, все-таки прокомментировала данную информацию. Нардеп заявила, что никаких услуг не заказывала и не оплачивала.