"Точная корректировка". У Авдеевки уничтожили опорник боевиков: фото

Опорный пункт боевики именовали "Хозяюшка", поскольку так раньше назывался рынок на Ясиноватской развязке.

У Авдеевки уничтожили опорник боевиков @backandalive

На Донбассе бойцы ВСУ уничтожили опорный пункт пророссийских боевиков, из которого недавно была обстреляна Авдеевка Донецкой области.

Уничтожение опорника произошло благодаря точной корректировке с коптера, сообщают волонтеры проекта "Вернись живым" на своей странице в Facebook.

Отмечается, что опорный пункт боевики именовали "Хозяюшка", поскольку так раньше назывался рынок на Ясиноватской развязке.

"Профессионально нарытые окопы, чуть правее — Донецкая фильтровальная станция. Напротив через дорогу начинается Авдеевский промзона и старая часть города, которую не так давно террористы обстреляли, разрушив дом мирных жителей. Предварительно огонь велся именно с "Хозяюшки", — говорится в посте.

Как подчеркивают волонтеры, с ответом наши защитники не замедлили.

"Задача выполнена, результат есть. Снаряды врага уничтожены и разрывались они еще долго, желание стрелять из минометов по гражданским исчезло надолго. И это все было достигнуто благодаря точной корректировки с коптера", — добавляют они.

Напомним, ранее сообщалось, что в Авдеевке вражеский снайпер убил молодого десантника.