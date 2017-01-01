Только с "ДНР" и "ЛНР". В Кремле назвали ключевое условие возвращения наблюдателей на Донбасс

Москва требует утвердить гарантии пребывания российских военнослужащих в зоне вооруженного конфликта

Москва готова вернуть своих наблюдателей в СЦКК только совместно с союзниками Фото: EPA/UPG

Российские офицеры смогут вернуться в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе при включении в состав группы представителей группировок "ДНР" и "ЛНР".

Обязательным условием является также получение мандата, в котором будут закреплены гарантии пребывания представителей России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в интервью ТАСС.

"Совместный центр должен иметь мандат, то есть прописанную и утвержденную процедуру оформления документов и порядок их действий. Одним словом, документ, который многое бы определял и гарантировал бы предсказуемость пребывания российских военных в этом центре", - сказал он.

По словам Карасина, Киев на требования Кремля пока не отреагировал.

"Кроме того, мы считаем необходимым, чтобы в этом центре были представлены Донецк и Луганск. Это тоже важное условие", - отметил он.

Напомним, в декабре 2017 года Москва отозвала своих наблюдателей из СЦКК на Донбассе в ответ на введение с 1 января 2018 года новых правил въезда в Украину для россиян.

Позже на совместном коммюнике канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона спикеры призвали представителей России вернуться в состав Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), поскольку центр "играет важную роль в поддержке наблюдателей ОБСЕ и договоренностей о прекращении огня".