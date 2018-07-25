Томос об автокефалии: Новинский грозит развалом страны и гражданской войной

Нардеп уверяет, что в Константинополе должны отказать Украине для ее же блага.

Новинский намерен защищать церковь УНИАН

Нардеп от Оппозиционного блока и спонсор Украинской православной церкви Московского патриарха Вадим Новинскимй угрожает началом гражданской войны за приходы и расколом страны в случае предоставления Украинской православной церкви Киевского патриархата томоса об автокефалии

"Если эта инициатива президента Порошенко будет реализована, то единой поместной церкви в Украине в ближайшие сто лет не будет уже точно. Более того, очень велика вероятность развала страны, гражданской войны", - заявил политик в интервью LB.ua.

Новинский заявил, что уже предупредил патриарха Варфоломея о том, что в случае возникновения в Украине поместной церкви в стране разразится гражданская война.

"Она будет в каждом городе, каждом селе: когда за храмы, принадлежащие канонической церкви, начнут сражения эти бандиты, которые делали это на протяжении последних четырех лет", - продолжил он.

Оппозиционный политик подчеркнул, что сам будет защищать церковные объекты УПЦ МП. Однако не уточнил, намерена ли его политсила делать организованную оборону церквей.

"Сам, лично встану защищать", - заявил он.

Напомним, предстоятель Украинской православной церкви Киевского Патриархата Святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что Вселенский патриарх Варфоломей предоставит автокефалию УПЦ после того, как проинформирует о своем решении все поместные церкви. Это произойдет до конца текущего года.

Напомним, президент Петр Порошенко сообщал, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для получения УПЦ автокефалии. Ранее Верховная Рада поддержала обращение главы государства к Вселенскому Патриарху Варфоломею об автокефалии УПЦ.

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