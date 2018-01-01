"Трафик бешеный!": Сеть смеется над фотографиями пустого Крымского моста

Построенный оккупантами объект практически пустует - видимо, желающих ехать в оккупированный Крым не очень-то и много.

Не так давно торжественно открытый оккупантами Крымский мост из России в аннексированный Крым, как выяснилось, не пользуется популярностью туристов и сейчас фактически пустует. Об этом стало известно из сообщения крымского блогера с ником RoksolanaToday&Крым, который иронично отозвался в Twitter по поводу "загруженности" моста.

"Вру! Накануне августа трафик бешеный‏", - подписал он селфи, сделанное на мосту.

Посмеялись над мостом и пользователи сети.

"То просто толпы туристов так быстро едут,что их даже разглядеть не успеваешь", "Ждем момента, когда примут закон, что фотки с моста - это один из видов экстремизма", "Трафик был бешеный в Украину, а рассейський Крым нахрен никому не нужен", - пишут комментаторы.

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Напомним, известный российский актер Михаил Ефремов заявил, что в качестве компенсации за потерю Крыма Россия должна предоставить Украине бесплатные поставки газа на 10-15 лет, а также отдать новый Крымский мост.

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