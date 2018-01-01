Трагедия на Черниговщине. Во время рыбалки утонули братья-школьники

Дети упали в воду и не смогли выбраться на берег.

На Черниговщине утонули братья-школьники news24ua.com

В селе Дремайловка Куликовского района Черниговской области во время рыбалки утонули двое братьев, 6 и 10 лет.

Дети упали в воду и не смогли выбраться на берег, сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Как оказалось, утонувших детей обнаружила их мать, которая вышла позвать сыновей домой. На крики о помощи прибежали мужчины из соседних домов, и достали тела ребят из воды.

При осмотре погибших судмедэксперт следов насильственной смерти и видимых телесных повреждений не обнаружил.

Тела направлены в морг для установления причин смерти. Открыто уголовное производство ("Умышленное убийство малолетнего ребенка"). Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом ребенок утонул в бассейне.